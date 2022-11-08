Дворникам предоставят жилье в доходных домах Петербурга

В доходных домах Петербурга предоставляется проживание для работников жилищно-коммунальной сферы Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге для дворников будут предоставлять жилье в доходных домах. После того, как в зданиях были проведены капитальные ремонты, в них начали сдавать комнаты для работников петербургских предприятий. Об этом 8 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- В обслуживании организации 15 доходных домов в разных районах города. В каждом из них может разместиться порядка 100-150 жильцов, а общая вместимость всех домов – 2856 человек, - отметили в Смольном.

В домах есть все необходимое для жилья: кухни, оборудованные необходимой техникой – холодильниками, плитами, духовыми шкафами, микроволновыми печами. Также на этажах расположены ванные комнаты, прачечные со стиральными машинами, гладильные и сушильные доски.

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