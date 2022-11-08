Следы краснокнижной косули, которых в Петербурге всего 11, нашли на берегу Финского залива

Редкая косуля гуляла по берегу Финского залива. Фото: kazdoytvaripopare

Следы краснокнижной косули заметили на берегу Финского залива у поселка Большая Ижора что в Ломоносовском районе Ленобласти. Саму дикую козу, как еще называют этот вид оленьих, заснять, увы, не удалось. Животное редкое, в Петербурге их насчитывается лишь 11 особей. В Ленобласти больше - 555.

- Наличие зверей на той или иной территории определяется не только визуальной встречей, но и по их следам. Именно так зимой ежегодно проводится официальный учет животных, - написал в паблике «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.

Судя по следам, косуля никуда не спешила и спокойно, прогулочным шагом, шла в сторону Петербурга по прибрежному песочку.

Европейская косуля - самый мелким вид семейства оленьих, обитающих на континенте. В границах Северной столицы животное встречается в пригородных районах и на окраинах. Чаще всего это особи, зашедшие в город с территории области.