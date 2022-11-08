Мужчина угнал машину и попал на ней в ДТП в Ленобласти

Полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль и попал на нем в ДТП в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина угнал автомобиль и устроил на нем ДТП. Днем 7 ноября 2022 года у дома 75 по Железнодорожной улице поселка Мга Кировского района сотрудники дорожной полиции приехали на аварию и обнаружили в машине ранее судимого 27-летнего мужчину. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- При себе у мужчины не было водительских прав. Помимо этого он был пьян, - рассказали в полиции.

Вечером того же дня в полицию поступило заявление от 62-летней женщины, которая сообщила, что некий мужчина похитил из кармана куртки ее сына ключи от машины и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.