Петербургские отели зафиксировали рекордную загрузку в ноябрьские праздники

В ноябрьские праздники отели Петербурга были заполнены почти полностью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ноябрьские праздники порадовали петербургских отельеров, еще не оправившихся со времен пандемии. В три нерабочих дня гостиницы Северной столицы фиксировали рекордную загрузку, которая доходила до 100 процентов.

- 4 и 5 ноября средняя загрузка по городу составляла 89,1% и 79,5% соответственно, - пишет «РБК-Петербург».

Это гораздо выше, чем в те же даты 2021 года, когда пустовала половина номерного фонда. Но год назад в городе еще действовали карантинные ограничения, которых сейчас фактически нет. Это подстегнуло туристический и гостиничный бизнес.

Напомним, что Смольный надеется на показатель в семь миллионов туристов по итогам 2022 года. За первые девять месяцев Северную столицу посетили 5,5 миллионов человек.