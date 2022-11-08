Девушки-модели «разводили» мужчин на деньги в барах на улице Рубинштена

Обыски по делу об обмане в барах прошли в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники Уголовного розыска раскрыли преступную схему, по которой работал с десяток баров на улице Рубинштейна. В них красивые девушки-модели «разводили» на деньги пьяненьких мужчин. Последние оплачивали моделям коктейли. При этом цена на выпивку была астрономической.

- Клиенты платили по несколько миллионов рублей за удовольствие угостить коктейлем «случайную» знакомую, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В схеме был задействован и персонал баров. Официанты и бармены замечали потенциальную жертву, давали сигнал управляющему, а тот отправлял девушку обрабатывать клиента. Мужчине активно подливали спиртное, контрафактное к слову, гаражного производства.

А потом давали оплатить большой счет. Иногда один и тот же по несколько раз.

За год в полицию обратились 11 обманутых мужчин, потративших в барах а Рубинштейна 10,5 миллионов рублей.

7 ноября по делу прошла серия из 50 обысков, задержаны сотрудники баров, предполагаемые организаторы схемы и сами девушки-модели.