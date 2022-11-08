Лауреатов высшей театральной премии «Золотой софит» наградили в Петербурге

В Петербурге наградили лауреатов высшей театральной премии «Золотой софит» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в 28-й раз состоялось награждение лауреатов высшей театральной премии "Золотой софит". Торжественная церемония прошла в Театре юных зрителей имени Брянцева. Вручал премии вице-губернатор Борис Пиотровский, рассказали 8 ноября 2022 года в Смольном.

- Очень приятно каждый год видеть в этом зале большое количество людей, которые добросовестно служат театру. Своим трудом, серьезным отношением к делу и любовью к зрителям вы прославляете город и вносите значимый вклад в развитие российской культуры, - отметил Пиотровский.

Пиотровский вручил почетные награды народному художнику и главному художнику БДТ Эдуарду Кочергин и солисту Михайловского театра Николаю Копылову.