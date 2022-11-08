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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 11:11

Пьяный парень с краденным стулом устроил дебош в кафе под Петербургом

Неадеквата задержали сотрудники Росгвардии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пьяный парень с краденным стулом устроил дебош в кафе в Ломоносове

Пьяный парень с краденным стулом устроил дебош в кафе в Ломоносове

Фото: принтскрин видео.

В городе Ломоносове, что входит в состав Санкт-Петербурга, пьяный парень устроил дебош в кафе, размахивая краденным стулом. Все произошло днем 7 ноября 2022 года на Александровской улице. Молодой человек буянил до тех пор, пока его не задержали сотрудники Росгвардии.

- В Ломоносове в кафе задержан пьяный дебошир с краденным стулом для ванны. О том, что из магазина товаров для дома, расположенного на Александровской улице, похищено сиденье для ванны сотрудники Росгвардии узнали, задержав по приметам подозреваемого в хулиганстве, совершенном в кафе на этой же улице, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что в пятом часу дня очень пьяный парень зашел в магазин хозтоваров. Там он украл стул для ванны. После чего пошел со своей добычей в кафе, где устроил скандал.

Парня задержали и доставили в отделение полиции.