Пьяный парень с краденным стулом устроил дебош в кафе под Петербургом

Пьяный парень с краденным стулом устроил дебош в кафе в Ломоносове Фото: принтскрин видео.

В городе Ломоносове, что входит в состав Санкт-Петербурга, пьяный парень устроил дебош в кафе, размахивая краденным стулом. Все произошло днем 7 ноября 2022 года на Александровской улице. Молодой человек буянил до тех пор, пока его не задержали сотрудники Росгвардии.

- В Ломоносове в кафе задержан пьяный дебошир с краденным стулом для ванны. О том, что из магазина товаров для дома, расположенного на Александровской улице, похищено сиденье для ванны сотрудники Росгвардии узнали, задержав по приметам подозреваемого в хулиганстве, совершенном в кафе на этой же улице, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что в пятом часу дня очень пьяный парень зашел в магазин хозтоваров. Там он украл стул для ванны. После чего пошел со своей добычей в кафе, где устроил скандал.

Парня задержали и доставили в отделение полиции.