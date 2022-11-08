Мигрант на Софийской овощебазе избил свидетеля преступления его отца

СК завел дело на мужчину, избившего свидетеля преступления его отца. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по редкой статье в отношении 20-летнего мигранта, который на Софийской овощебазе в Петербурге избил мужчину. Таким образом иностранец хотел воздействовать на свидетеля, ставшего очевидцем преступления, которое совершил отец мигранта.

- По версии следствия, мужчина 4 июня 2022 года на территории Софийской овощебазы, избил свидетеля по уголовному делу в отношении его отца, обвиняемого в убийстве и похищении человека, требуя изменения им своих показаний, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Дожидаться ареста молодой человек не стал и сбежал. 25 октября его объявили в международный розыск, а 5 ноября задержали в Выборге. По делу о принуждении свидетеля к уклонению от дачи показаний, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.