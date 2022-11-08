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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 11:16

Мигрант на Софийской овощебазе избил свидетеля преступления его отца

Мужчину задержала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК завел дело на мужчину, избившего свидетеля преступления его отца.

СК завел дело на мужчину, избившего свидетеля преступления его отца.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по редкой статье в отношении 20-летнего мигранта, который на Софийской овощебазе в Петербурге избил мужчину. Таким образом иностранец хотел воздействовать на свидетеля, ставшего очевидцем преступления, которое совершил отец мигранта.

- По версии следствия, мужчина 4 июня 2022 года на территории Софийской овощебазы, избил свидетеля по уголовному делу в отношении его отца, обвиняемого в убийстве и похищении человека, требуя изменения им своих показаний, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Дожидаться ареста молодой человек не стал и сбежал. 25 октября его объявили в международный розыск, а 5 ноября задержали в Выборге. По делу о принуждении свидетеля к уклонению от дачи показаний, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.