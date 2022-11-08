Спрос на загородную недвижимость в Петербурге и Ленобласти упал на 43%

Продажи загородного жилья в Петербурге откатились на допандемийный уровень Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос на загородную недвижимость резко упал. Последние два года, как началась пандемия, люди скупали загородные дома. Однако за последнее время покупателей на дачные дома и коттеджи стало все меньше, как было до пандемии. Об этом 8 ноября 2022 года сообщает консалтинговый центр "Петербургская недвижимость".

- Из-за общей неопределенности покупатели стали более взвешенно подходить к покупке загородных лотов. Многие отложили покупку до решения личных вопросов. На объем спроса влияют и высокие цены, и низкий объём нового предложения, - отмечают специалисты.

Так, с июля по сентябрь этого года было продано всего 1,8 тысяч коттеджей, участков земли и таунхаусов. Это на 43 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. С начала года было продано 6,5 тысяч таких объектов, что на 28 процентов меньше, чем в 2021 году.