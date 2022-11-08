Ленобласть вошла в топ-3 регионов по решению проблем обманутых дольщиков

Больше трех тысяч обманутых дольщиков получили компенсации или жилье с начала года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградская область вошла в число лучших регионов России по показателю решения проблем обманутых дольщиков. Выше оказались только Москва и Краснодарский край. Положительную статистику привели в федеральном Фонде развития территорий.

- С начала года правительство региона помогло восстановить права более чем трем тысячам человек. Работу продолжаем и усиливаем, ведь до конца года необходимо ввести еще 12 домов, чтобы помочь 3600 дольщикам обрести долгожданное жилье, — рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Из трех тысяч человек, которым успели помочь в Ленобласти с начала года, 1900 получили денежные компенсации или жилье через Фонд развития территорий.

В 2022 году удалось сдать такие знаковые долгострои, как ЖК «Щегловская усадьба» и ЖК «Шотландия». Но в списке Фонда остаются еще 44 проблемных объекта.