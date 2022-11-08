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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:59

Военнослужащий из Выборга погиб в ходе спецоперации на Донбассе

Соболезнования родным и близким Алексея Боткина выразил губернатор Ленобласти
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Житель Выборга погиб в ходе спецоперации.

Житель Выборга погиб в ходе спецоперации.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Выборгского района Ленинградской области погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Соболезнования родным и близким военнослужащего-контрактника выразил губернатор региона Александр Дрозденко.

- При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин Боткин Алексей Александрович. Боль огромной утраты с родными Алексея Александровича, его друзьями разделяют сегодня ленинградцы, - говорится в тексте соболезнования.

Губернатор выразил слова поддержки семье погибшего добровольца, его одноклассникам по Житковской школе и всем тем, кто знал военнослужащего.

- Светлая память, - отметил Александр Дрозденко.

Дата и место прощания с погибшим станут известны позднее.