Военнослужащий из Выборга погиб в ходе спецоперации на Донбассе

Житель Выборга погиб в ходе спецоперации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Выборгского района Ленинградской области погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Соболезнования родным и близким военнослужащего-контрактника выразил губернатор региона Александр Дрозденко.

- При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин Боткин Алексей Александрович. Боль огромной утраты с родными Алексея Александровича, его друзьями разделяют сегодня ленинградцы, - говорится в тексте соболезнования.

Губернатор выразил слова поддержки семье погибшего добровольца, его одноклассникам по Житковской школе и всем тем, кто знал военнослужащего.

- Светлая память, - отметил Александр Дрозденко.

Дата и место прощания с погибшим станут известны позднее.