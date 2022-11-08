Реставрация моста в Александровском парке завершилась в Царском Селе

Отреставрирован мост в Александровском парке в Царском Селе / Фото: Царское Село

В Царском Селе Санкт-Петербурга завершилась реставрация моста в Александровском парке. Переправа была построена еще в XIX веку и соединяет два берега Виттоловской протоки недалеко от павильона "Шапель". Об этом 8 ноября 2022 года сообщили в музее-заповеднике.

- Мост находился в неудовлетворительном состоянии. Были утрачены некоторые блоки облицовки, перил и декоративных элементов, имелись многочисленные глубокие трещины и биопоражения, расколы на чугунных тумбах. Для того, чтобы все это исправить, реставраторам понадобилось почти два года, - рассказала заместитель директора по реставрации музея Наталья Кудрявцева.

Для того, чтобы вернуть мосту прочность и былой роскошный вид понадобилось провести 17 видов различных работ.

Напомним, что за последние семь лет в парках Царского Села были отреставрированы больше десяти мостов и плотин.