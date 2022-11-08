Находящийся в розыске петербуржец попался на краже парфюмерии

Росгвардейцы задержали находящегося в розыске мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Находящийся в федеральном розыске уголовник попался на краже духов в парфюмерном магазине. Персонал торговой точки на Невском проспекте нажал тревожную кнопку после того, как сомнительный покупатель попытался вынести товар без оплаты. На место выехал наряд Вневедомственной охраны Росгвардии.

- Около полудня 7 ноября работники магазина косметики на Невском проспекте нажали тревожную кнопку. Задержавшие нарушителя сотрудники Росгвардии установили, что тот с августа 2022 года находится в розыске как скрывшийся от органов дознания,- сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Мужчину очень ждали в полиции Московского района, где в отношении него шло уголовное следствие. Задержанного отвезли прямо по назначению. Дальнейшую его судьбу решит суд.