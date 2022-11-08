Долгоозерную улицу затопило водой из пробитой при ремонте трубы

Долгоозерная улица оправдала свое название и стала озером. Фото: СОЦСЕТИ

Настоящий потоп образовался на Долгоозерной улице днем 8 ноября. Об этом в соцсетях сообщают жители Приморского района, снявшие видео последствий коммунальной аварии. На кадрах видно, как машины «плывут» по огромной луже.

- В Приморском районе подтопило Долгоозерную улицу, объезжайте,- советуют горожане водителям.

Сейчас на месте аварии работает аварийная бригада «Водоканала», которая занимается откачкой воды с дороги.

По предварительным данным, магистральную трубу водоснабжения могли повредить при проведении строительных работ. Сейчас вытекание остановлено, идет ликвидация последствий ЧП. Движение в месте прорыва нормализовалось, пробок нет.