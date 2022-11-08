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НовостиОбщество8 ноября 2022 15:27

Более 1900 нелегальных мигрантов выдворили из Петербурга с начала 2022 года

Иностранцы не смогут вернуться в страну еще пять лет
Анастасия НУРАДИЛОВА
Иностранцы не смогут вернуться в страну еще пять лет

Иностранцы не смогут вернуться в страну еще пять лет

Фото: Олег ЗОЛОТО

Судебные приставы Санкт-Петербурга с начала 2022 года выявили около двух тысяч нелегальных мигрантов, проживающих в Северной столице. Более 1900 иностранцев были принудительно выдворены из страны.

- Чаще всего нелегально на территории Петербурга находились граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Также, подлежали выдворению граждане Нигерии, Кубы, Конго, Алжира, Камеруна и Египта, - рассказали в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Таким образом, с января 2022 года с России выдворены 1932 иностранца. Нелегальные мигранты не смогут снова приехать в страну в течение пяти лет.

Напомним, полномочия выдворять иностранцев с территории России судебные приставы получили в 2012 году. С тех пор, было выявлено 16,5 тысяч нелегальных мигрантов, которых отправили домой.