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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 15:30

Перепад напряжения остановил поезда и эскалаторы на фиолетовой ветке метро Петербурга

Трудности наблюдались на «Старой деревне» и «Комендантском проспекте»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На фиолетовой ветке метро был короткий сбой.

На фиолетовой ветке метро был короткий сбой.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение поездов временно прерывалось на фиолетово ветке петербургского метрополитена. Около 17:30 на одной из электроподстанций на севере города произошла «посадка» напряжения, из-за чего на перроне станции «Старая деревня» погас свет и отключились эскалаторы. «Проблемы наблюдались и на «Комендантском проспекте».

- Идем по эскалатору пешком, - писали пассажиры в соцсетях.

В подземке факт ЧП подтвердили.

- Была посадка напряжения на подстанции. Буквально на две-три минуты. Сейчас все уже работает, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

По словам представителей подземки, проблема была на стороне электроснабжающей организации. Причины инцидента выясняются. На данный момент подземка работает в штатном режиме, перебоев в движении поездов нет.