Немобилизованный житель Петербурга пытается через суд получить право уехать из страны

Житель Петербурга подал в суд на военкомат, чтобы отменить решение о запрете выезда за границу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27-летний житель Петербурга подал в суд на военкомат Выборгского района. Причиной стали ограничения, которые не позволяют немобилизованному мужчине выехать из страны. Сделать это он пытался трижды. И каждый раз безуспешно.

- Сотрудниками КПП «Екатеринбург - аэропорт» истцу было выдано уведомление, в соответствии с которым его право выезда ограничено решением комиссариата Выборгского района Санкт-Петербурга сроком до особого распоряжения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина в иске отмечает, что по званию он солдат, по состоянию здоровья «ограничено годен», относится к категории «В», по военно-учетной специальности оператор ЭВМ. Повесток не получал и не должен был исходя из состояния здоровья.

Истец требует отменить запрет на выезд и направить это решение в погранслужбу.

Материалы иска переданы судье для рассмотрения.