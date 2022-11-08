Гаражи на улице Академика Константинова в Петербурге снесут из-за строительства школы

Сейчас на территории незаконно расположен гаражный кооператив Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Калининском районе Петербурга построят общеобразовательную школу на 1125 мест. Для начала специалисты планируют освободить территорию для строительства на улице Академика Константинова. Для реализации проекта предоставлена земельный участок площадью 26 тысяч квадратных метров.

- Сейчас на этой территории незаконно расположен гаражный кооператив. Договор аренды был заключен до 2021 года, а потом город прекратил действие договора, сообщил об этом арендатору. Прекращение договора зарегистрировано Росреестром, - рассказали в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Владельцам гаражей предоставлен достаточный срок для того, чтобы они вывезли с гаражей имущество и освободили земельный участок, где будет построена школы. После этого специалисты приступят к освобождению территории, которая занята незаконно.