Воду с машины для чистки канализации сливали в канаву в Ленобласти

В Отрадном поймали машину за сливом грязной воды в канаву. Фото: vk.com/sluhotradnoe

Росприроднадзор начал разбирательства по факту инцидента в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. Здесь местные жители заметили, как машина для чистки канализации сливает в канаву мутную воду.

- Вот такой слив был у нас сегодня в канаву. Очень надеюсь ,что это видео дойдет до нужных людей, - написала одна из жительниц Отрадного в группе «Подслушано. Отрадное на Неве».

Несмотря на то, что водитель грузовика пытался заверить женщину, что вода - водопроводная, она не поверила. Снятое ею видео дошло до нужных людей.

- Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора взяло на контроль ситуацию со сбросом стоков с автотранспорта, - отметили в пресс-службе ведомства и поблагодарили очевидцев за «качественно видеосъемку», на которой виден номер машины лицо водителя и сам факт нарушения.

Инспекторы уже направили запрос в ГИБДД для установления собственника грузовика. Предварительно, машина принадлежит одному из предприятий по чистке канализации.