Пропавшего неделю назад молодого петербуржца нашли погибшим

Родственники молодого человека обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото: vk.com/lizaalert_piter

Молодой парень, которого помогали искать волонтеры, найден погибшим в Петербурге во вторник, 8 ноября. 22-летний петербуржец пропал 30 октября. С того дня информации об его местонахождении не было. Родственники молодого человека обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Рост парня – 175 сантиметров. Он худощавого телосложения, черноволосый и кареглазый. С собой у него был черный рюкзак, - говорится в ориентировке, которую распространяли добровольцы, помогавшие искать петербуржца.

Больше недели ушло на поиски молодого человека. Волонтеры знали, что в день пропажи на парне была темно-бежевая куртка, темные джинсы и светлые кроссовки. Но 8 ноября поиски закончились, а на стене сообщества в соцсети появилась запись «Найден. Погиб». В комментариях добровольцы высказали соболезнования родным и близким 22-летнего петербуржца.