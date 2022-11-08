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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 17:01

Иномарка полностью сгорела на улице Фрунзе в Петербурге

Машину тушили 10 спасателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали две пожарные машины

На место ЧП выезжали две пожарные машины

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобиль загорелся в Московском районе Петербурга. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу вечером 8 ноября.

- Сообщение о пожаре поступило 8 ноября в 17:31. Горела иномарка на улице Фрунзе, дом 16, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Машина марки «Ситроен» выгорела по всей площади. Спасателям удалось локализовать пожар в 17:44. О пострадавших в происшествии не сообщается. На место ЧП выезжали две пожарные машины и 10 спасателей.

Напомним, накануне в Ленобласти мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. У ранее судимого угонщика не было водительских прав. Возбуждено уголовное дело.