Детский сад на 220 малышей построили в Приморском районе Петербурга

Трехэтажное здание появилось в рамках проекта Terra Фото: Пресс-служба Смольного

Еще один детский сад появился в Приморском районе Петербурга. «Росстройинвест» на днях получил разрешение на ввод в эксплуатацию построенного здания. Об этом сообщает пресс-служба Смольного во вторник, 8 ноября.

- Детский сад построен в рамках проекта Terra. Он расположен на Бежецком переулке, 3. Образовательное учреждение рассчитано на 220 малышей, - рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Площадь трехэтажного здания составляет 4 868 квадратных метров. Оно оснащено в соответствии с современными стандартами. В здании находятся 12 групповых помещений, а также комнаты для отдыха и игр, музыкальный и физкультурный залы, бассейн и пищеблок. Во дворе здания есть спортивные и игровые площадки.

Объект будет передан в собственность города. Напомним, в Приморском районе сейчас работают три детских сада, три школы и одно учреждение с совмещенным образованием.