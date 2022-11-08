Спасатели предупредили жителей Ленобласти о сильном ветре и дождях 9 и 10 ноября

В регионе ожидается ухудшение погоды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дождь и сильный ветер прогнозируют синоптики с 9 ноября в Ленинградской области. Об изменениях погоды предупреждает ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 9 и 10 ноября на территории Ленинградской области ожидается умеренный дождь. 11 ноября тоже будут дожди, а порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Из-за изменений погоды повышается вероятность ДТП на дорогах Ленобласти и вероятность возникновения происшествий на акваториях региона. Спасатели рекомендуют убрать с балконов хозяйственные вещи и не открывать окна, а также поставить автомобили в гараж или подальше от деревьев.