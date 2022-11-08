Смертельное ДТП произошло на Студенческой улице в Петербурге

О происшествии рассказал очевидец. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» вечером 8 ноября.

- Смертельное ДТП произошло на пересечении Студенческой и Сердобольской улиц, - написал мужчина в паблике в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, как на земле лежит тело человека. Рядом находится черная иномарка, а чуть дальше стоит машина инспекторов ДПС, где несколько человек о чем-то разговаривают. Полицейские, вероятно, составляют протокол на водителя.

В комментариях паблика пользователи начали предполагать, в каких обстоятельствах погиб человек. Одна из подписчиц выразила мнение, что пострадавший вышел на трамвайной остановке и переходил дорогу позади трамвая. А водитель не заметил пешехода и сбил его на встречной полосе.

Также, петербуржцы вспомнили, что совсем рядом с местом трагедии находится регулируемый пешеходный пешеход. Скорее всего, петербуржец решил сократить маршрут и побежал в неположенном месте. В обстоятельствах будут разбираться сотрудники полиции.