РПЦ попросила Смольный передать в собственность хлебный амбар Александро-Невской лавры

Здание входит в состав объекта культурного наследия Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский написал обращение председателю Комитета имущественных отношений с просьбой передать епархии здание хлебного амбара Александро-Невской лавры, которое находится на набережной Обводного канала в Петербурге.

- Здание вместе с другими зданиями хлебных амбаров было построено в середине 19 века на земельном участке Александро-Невской лавры на средства Александро-Невской лавры и частные деньги, которые церковная организация привлекла, - говорится в обращении митрополита.

Здание является одним из пяти строений, которые входят в состав объекта культурного наследия регионального значения. Использовать его планируется в соответствии с целями Епархии, которые определены уставом. Сейчас здание и так используется под религиозные и благотворительные цели Епархии, однако оно остается в собственности города.