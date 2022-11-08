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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 19:21

39 спасателей тушили пожар в торговом центре в Петербурге

На втором этаже загорелась сушильная машина
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали 8 пожарных машин

На место ЧП выезжали 8 пожарных машин

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Торговый комплекс загорелся в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу вечером 8 ноября.

- Сообщение о пожаре по адресу Выборгское шоссе, дом 13, поступило в 20:53. Спасатели сразу выехали на место происшествия, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Вспыхнула сушильная машина. Пламя охватило пол квадратных метра в подсобном помещении на втором этаже. Спасателям удалось локализовать огонь в 21:20. А уже в 21:34 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

На место происшествия выезжали восемь пожарных машин. Огонь в офисном здании тушили 39 спасателей.