39 спасателей тушили пожар в торговом центре в Петербурге

На место ЧП выезжали 8 пожарных машин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Торговый комплекс загорелся в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу вечером 8 ноября.

- Сообщение о пожаре по адресу Выборгское шоссе, дом 13, поступило в 20:53. Спасатели сразу выехали на место происшествия, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Вспыхнула сушильная машина. Пламя охватило пол квадратных метра в подсобном помещении на втором этаже. Спасателям удалось локализовать огонь в 21:20. А уже в 21:34 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

На место происшествия выезжали восемь пожарных машин. Огонь в офисном здании тушили 39 спасателей.