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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 19:57

Мужчину, сломавшего пальцы жене, будут судить в Петербурге

Петербуржец избил супругу во время ссоры
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уголовное дело передано в суд

Уголовное дело передано в суд

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить мужчину, который избил свою жену. Обвинительный приговор утвердила прокуратура Колпинского района. Ранее на 33-летнего жителя Металлостроя было возбуждено уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью.

- 9 июля 2022 года мужчина во время ссоры ударил жену кулаком по лицу. Из-за этого супруга упала на землю, а обвиняемый ударил ее по ноге. Врачи зафиксировали переломы фаланг трех пальцев левой стопы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Специалисты расценили полученные травмы как вред здоровью средней тяжести. Уголовное дело передано в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.