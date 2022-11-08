Мужчину, сломавшего пальцы жене, будут судить в Петербурге

Уголовное дело передано в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить мужчину, который избил свою жену. Обвинительный приговор утвердила прокуратура Колпинского района. Ранее на 33-летнего жителя Металлостроя было возбуждено уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью.

- 9 июля 2022 года мужчина во время ссоры ударил жену кулаком по лицу. Из-за этого супруга упала на землю, а обвиняемый ударил ее по ноге. Врачи зафиксировали переломы фаланг трех пальцев левой стопы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Специалисты расценили полученные травмы как вред здоровью средней тяжести. Уголовное дело передано в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.