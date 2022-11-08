Врачи бесплатно проконсультируют петербуржцев в рамках акции «Территория здоровья»

Жители Петербурга смогут бесплатно получить рекомендации врачей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга смогут бесплатно получить рекомендации врачей. С 9 по 13 ноября в торгово-развлекательном комплексе «Охта Молл» будет работать «Территория здоровья». Торжественное открытие состоится в среду в 15:00 в Красногвардейском районе.

- На открытии будут присутствовать представители районной администрации, Комитета по здравоохранению города, сотрудники Городского центра медицинской профилактики и главные врачи поликлиник, - рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

Кроме этого, для жителей Петербурга будут организованы точки анкетирования, которые начнут свою работу в сетевых супермаркетах. Медики-волонтеры помогут желающим заполнить анкету и выявить риски развития заболеваний. Там же можно будет измерить давление и уровень насыщения крови кислородом.

«Территория здоровья» будет работать по будням с 14 до 20 часов и по выходным с 12 до 18 часов. Посещение специалистов и консультации являются абсолютно бесплатными.