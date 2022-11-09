Петербург и Узбекистан заинтересованы в реализации совместных проектов

Губернатор Петербурга Александр Беглов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в строительной отрасли и развитии транспортной инфраструктуры, - сказал глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба правительства Петербурга.

Предприятия Северной столицы готовы поставлять в Узбекистан продукцию медико-фармацевтического кластера, а также мебель и другие товары. Петербург при этом заинтересован в поставках качественной плодоовощной продукции. Сейчас решается вопрос о создании в городе сети оптово-распределительных центров, которые будут ориентированы на продукцию из Узбекистана.

Кроме этого, Александр Беглов и Жамшид Ходжаев обсудили сотрудничество в сфере трудовой миграции. Сейчас в Петербурге работают пять специальных миграционных центров в этих районах. Они помогают трудовым мигрантам адаптироваться.