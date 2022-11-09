Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 21:15

Петербург и Узбекистан заинтересованы в реализации совместных проектов

Александр Беглов и Жамшид Ходжаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Анастасия НУРАДИЛОВА
Губернатор Петербурга Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в строительной отрасли и развитии транспортной инфраструктуры, - сказал глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба правительства Петербурга.

Предприятия Северной столицы готовы поставлять в Узбекистан продукцию медико-фармацевтического кластера, а также мебель и другие товары. Петербург при этом заинтересован в поставках качественной плодоовощной продукции. Сейчас решается вопрос о создании в городе сети оптово-распределительных центров, которые будут ориентированы на продукцию из Узбекистана.

Кроме этого, Александр Беглов и Жамшид Ходжаев обсудили сотрудничество в сфере трудовой миграции. Сейчас в Петербурге работают пять специальных миграционных центров в этих районах. Они помогают трудовым мигрантам адаптироваться.