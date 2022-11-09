Теплую погоду до плюс 7 градусов прогнозируют в Ленобласти в ночь на 9 ноября

Днем 9 ноября в Петербурге и Ленобласти будет тепло Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области 9 ноября ожидается облачная погода. Ночью и днем пройдут небольшие дожди, но будет тепло. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Скорость западного ветра ночью - от трех до восьми метров в секунду. Днем ветер немного сильнее: до 10 метров. Температура воздуха ночью составит от двух до семи градусов со знаком плюс, а днем от +5 до +10, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ждет 9 ноября и Петербург. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем – умеренный. Скорость западного ветра от двух до семи метров в секунду ночью. А вот днем он усилится до 10 метров в секунду.

- Температура воздуха в ночь на 9 ноября составит от +5 до +7 градусов. Днем будет тепло для середины ноября: от восьми до 10 градусов со знаком плюс, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.