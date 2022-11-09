Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 9 ноября Фото: СОЦСЕТИ

"Комсомолка" собрала последние новости: что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 9 ноября 2022 года. Вечером накануне в метрополитене города произошел серьезный перепад электричества. Из-за этого на станции метро "Старая деревня" погас свет, а на "Комендантском проспекте" остановились эскалаторы. Из-за этого на платформе собралась толпа людей.

В торговом центре в Выборгском районе произошел пожар. ЧП случилось в доме 13 на Выборгском шоссе. Загорелась сушильная машина. Огонь в офисном здании тушили 39 спасателей. Благо, пострадавших нет.

На Студенческой улице произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, машина сбила пешехода, который переходил дорогу позади трамвая. Мужчина не выжил.

Российская православная церковь просит у Петербурга передать ей в собственность здание хлебного амбара Александро-Невской лавры. Однако согласится ли на это Смольный, пока не сообщается.