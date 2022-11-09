Циклон «Филомена» принесет рекордное тепло в Петербург 9 ноября

Рекордно теплый день ожидается в Петербурге 9 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наступившая вторая неделя ноября 2022 года решила побить в Санкт-Петербурге температурные рекорды. Такого тепла в последние осенний месяц в городе не было давно. 9 ноября в Северную столицу пожаловал циклон "Филомена", который принесет рекордно высокие температуры. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется на пути теплого атмосферного фронта, а затем и в теплом секторе очередного циклонического вихря, выходящего на запад Скандинавии. Названный нашими немецкими коллегами "Филомена", он сохранит в регионе облачную погоду, пройдут дожди, а продолжающееся повышение температуры выведет ее на уровень рекордных отметок, - рассказал синоптик.

Ожидается, что днем температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 9-11 градусов, по Ленинградской области до 6-11 градусов тепла. Ветер тоже окажется теплый, юго-западный 4-9 метров в секунду.

В четверг сохранятся небольшие дожди и тоже будет тепло, около плюс 10 градусов.