Пожар произошел в жилом доме на проспекте Ветеранов в Петербурге

В жилом доме в Петербурге произошел пожар в ночь на 9 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь на 9 ноября 2022 года произошел пожар в жилом доме в Кировском районе города. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 3:30 часов ночи. На место незамедлительно отправились три пожарные машины и 15 человек личного состава, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Поступило сообщение о пожаре в доме 105 по проспекту Ветеранов. На лестничной клетке горел мусор на площади трех квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Пожарные оперативно принялись за работу и спустя полчаса огонь уже был потушен. Эвакуация местных жителей не потребовалась. По предварительным данным, пострадавших нет.

На данный момент специалисты проводят проверку и устанавливают причину возгорания.