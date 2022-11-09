Профессиональных угонщиков внедорожников задержали в Ленинградской области

Уголовный розыск задержал криминальный тандем профессиональных угонщиков в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала тандем профессиональных угонщиков, которые специализировались на внедорожниках. На счету преступников как минимум шесть краж. Об этом 9 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В ночь на 21 июля в городе Сосновый Бор был угнан автомобиль «Хендай Туксон». Были проанализированы оперативные сводки по Ленинградской области с начала 2022 года и выявлены еще пять похожих преступлений. С апреля по июнь в Сосновом Бору, Ломоносовском и Выборгском районах Ленобласти, - рассказали в полиции.

Началось расследование и стражи порядка вышли на подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых профессиональных автоугонщиков: 38-летний житель Всеволожского района и 44-летний житель Петербурга. Во время обысков у них нашли профессиональные устройства для угонов. Похищенные автомобили они перепродавали на запчасти.

Приняты меры к установлению местонахождения похищенных автомобилей, либо запчастей от них.