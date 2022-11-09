ДТП с перевертышем создало транспортный коллапс на Софийской улице в Петербурге

ДТП создало транспортный коллапс на Софийской улице в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Утро 9 ноября 2022 года началось на Софийской улице Санкт-Петербурга с транспортного коллапса. На дороге собралась большая пробка. А причина тому - ДТП с перевертышем. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- ДТП произошло на пересечении Софийской и Грузового проезда, - рассказали свидетели аварии.

Сообщается, что кроссовер "Рено Дастер" совершал поворот, когда на красный свет светофора вылетел другой автомобиль. Он на скорости врезался в "Рено", от чего перевернулся на крышу и застрял на дороге, перекрыв проезд.

Пострадал ли кто-то при ДТП, на данный момент не сообщается. Спасательные службы еще не приехали на место. Однако из-за аварии а дороге собралась большая пробка.