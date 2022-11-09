Студент упал в шахту лифта недостроенного дома в Петербурге

Студент упал в шахту лифта недостроенного дома в Кировском районе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге студент второкурсник решил полазать по недостроенному дому в Кировском районе города и упал в шахту лифта. Инцидент произошел вечером 8 ноября 2022 года на проспекте Стачек. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 17-летнего студента вечером госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса после падения в шахту лифта недостроенного дома 45 по проспекту Стачек, - рассказал источник.

У студента было множество травм: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множество переломов костей лица, перелом предплечья, передом большой берцовой кости, ушиб легкого и травма грудной клетки. Сообщается, что подросток находится в тяжелом состоянии.

На данный момент выясняются обстоятельства, при которых произошел инцидент.