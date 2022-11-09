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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 7:31

Сотрудница института в Петербурге отдала мошенникам 1,4 млн рублей

Женщина является автором двух десятков научных работ
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сотрудница петербургского института отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей

Сотрудница петербургского института отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге сотрудница одного института стала жертвой мошенников. 75-летняя ученая, автор двух десятков научных работ попалась на уловку аферистов и отдала им почти 1,4 миллионов рублей. Об этом 9 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 75-летней ученой даме 2 ноября утром на мобильный телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности Центрального банка РФ, - рассказал источник.

Дальше мошенник убедил женщину, что ее накопления необходимо обезопасить. Для этого все ее деньги нужно перевести на указанный лже-сотрудником банковский счет. Пенсионерка так и сделала, но после этого мошенник "растворился".

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.