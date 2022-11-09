Сотрудница института в Петербурге отдала мошенникам 1,4 млн рублей

Сотрудница петербургского института отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге сотрудница одного института стала жертвой мошенников. 75-летняя ученая, автор двух десятков научных работ попалась на уловку аферистов и отдала им почти 1,4 миллионов рублей. Об этом 9 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 75-летней ученой даме 2 ноября утром на мобильный телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности Центрального банка РФ, - рассказал источник.

Дальше мошенник убедил женщину, что ее накопления необходимо обезопасить. Для этого все ее деньги нужно перевести на указанный лже-сотрудником банковский счет. Пенсионерка так и сделала, но после этого мошенник "растворился".

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.