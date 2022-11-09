Петербуржец через суд отменил штраф от военкомата

Петербуржец оспорил штраф от военкомата Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина через суд смог отменить штраф от военкомата. Об этом 9 ноября 2022 года сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Военный комиссариат привлек местного жителя к отвественности за то, что он якобы не явился в призывной пункт по повестке.

- В постановлении комиссариата Петроградского района говорилось, что петербуржец должен был явиться по повестке в призывной пункт 24 сентября. Однако, якобы, он не пришел без уважительной на то причине, а также не сообщил в установленный срок об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства или место пребывания, - рассказали в суде.

За это военный комиссариат назначил штраф мужчине в размере 1,5 тысяч рублей. В свою очередь мужчина возражал и заявил, что в военкомате был.

Суд постановление военного комиссара Петроградского района отменил, производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава.