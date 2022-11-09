Имплантационные системы для стоматологии разработали в Ленобласти

В Ленобласти разработали отечественные имплантационные системы / Фото: Александр Дрозденко

В Ленинградской области разработали отечественные имплатационные системы для стоматологии, которые смогут заместить импортные компоненты. Предприятие располагается во Всеволожском районе. Производство посетил губернатор региона Александр Дрозденко, рассказали 9 ноября 2022 года в администрации области.

- Это уникальное предприятие, где не просто заместили импортный продукт, а с нуля при поддержке научных центров разработали собственные, отечественные, технологии, воссоздали полный цикл производства, - отметил губернатор.

С начала 2020 года на заводе уже было произведено порядка 60 тысяч единиц ортопедической продукции. Таких производств в России единицы, поэтому Ленобласть обеспечивает потребность почти всей страны.

Строительство предприятия началось в 2016 году, выпуск тестовой продукции был налажен в 2019 году.