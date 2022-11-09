ЗакС в третьем чтении принял корректировку бюджета Петербурга на 2022 год

ЗакС утвердил корректировку бюджета Петербурга на 2022 год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты законодательного собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении одобрили проект корректировки бюджета на 2022 год. Поправка устанавливает окончательные параметры главного финансового документа города.

- С учетом поправок губернатора и бюджетно-финансового комитета Заксобрания, принятых в ходе второго чтения, доходная часть городской казны увеличивается до 1,107 триллиона рублей, расходная – до 1,066 триллиона. Устанавливается профицит в размере – 41,9 миллиарда рублей. - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Напомним, что корректировка предполагает увеличение трат на социальные нужды и развитие транспорта, но одновременно сокращает на 17 миллиардов ассигнования на строительство метро. Эти средства не успели освоить из-за недостатка техники. 14 из 17 миллиардов направят как раз на закупку оборудования.