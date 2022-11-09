На развязке КАД с Парашютной улицей в Петербурге полностью перекроют съезд 12 ноября

На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На развязке КАД с Парашютной улицей в Санкт-Петербурге полностью перекроют съезд. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". На 12-м километре кольцевой запланированы монтажные работы, поэтому, для безопасности участников движения, проезд будет закрыт в ночь с 12 на 13 ноября 2022 года.

- На время производства работ по монтажу пролетного строения, которое устанавливается в рамках строительства путепровода над КАД, в ночь с 12 на 13 ноября будет полностью перекрыто движение транспорта на съезде с внутреннего кольца трассы на Парашютную улицу, - рассказал начальник территориального ситуационного центра предприятия Илья Пузыревский.

Работы будут проводиться в ночное время, так как в этот период наименее интенсивное движение, поэтому больших неудобств для автомобилистов это не принесет. Съезд закроют в 23 часов и снова откроют в 5 часов утра.