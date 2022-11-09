Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто9 ноября 2022 8:50

На развязке КАД с Парашютной улицей в Петербурге полностью перекроют съезд 12 ноября

Ограничение проезда введут в ночное время
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На развязке КАД с Парашютной улицей в Санкт-Петербурге полностью перекроют съезд. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". На 12-м километре кольцевой запланированы монтажные работы, поэтому, для безопасности участников движения, проезд будет закрыт в ночь с 12 на 13 ноября 2022 года.

- На время производства работ по монтажу пролетного строения, которое устанавливается в рамках строительства путепровода над КАД, в ночь с 12 на 13 ноября будет полностью перекрыто движение транспорта на съезде с внутреннего кольца трассы на Парашютную улицу, - рассказал начальник территориального ситуационного центра предприятия Илья Пузыревский.

Работы будут проводиться в ночное время, так как в этот период наименее интенсивное движение, поэтому больших неудобств для автомобилистов это не принесет. Съезд закроют в 23 часов и снова откроют в 5 часов утра.