Большая пробка собралась на Лесном проспекте Петербурга из-за нерабочего светофора

Пробка образовалась на севере Петербурга из-за сломанного светофора 9 ноября
Фото: СОЦСЕТИ
На севере Санкт-Петербурга утром 9 ноября 2022 года образовалась большая пробка. Затор создался на пересечении Лесного проспекта и Литовской улицы. На это в социальных сетях пожаловались автомобилисты.
- Утром нерабочий светофор на пересечении Лесного и Литовской собрал пробку, - рассказали очевидцы.
Из-за неразберихи на дороге образовался настоящий коллапс. Автомобилисты пытались перестроиться, кто-то развернуться, кто-то проехать прямо. Однако водители не могли никак между собой договориться, поэтому очень быстро движение превратилось в настоящую "кашу".
Пробка затянулась на несколько часов и растянулась на километры.