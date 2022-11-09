Большая пробка собралась на Лесном проспекте Петербурга из-за нерабочего светофора

Пробка образовалась на севере Петербурга из-за сломанного светофора 9 ноября Фото: СОЦСЕТИ

На севере Санкт-Петербурга утром 9 ноября 2022 года образовалась большая пробка. Затор создался на пересечении Лесного проспекта и Литовской улицы. На это в социальных сетях пожаловались автомобилисты.

- Утром нерабочий светофор на пересечении Лесного и Литовской собрал пробку, - рассказали очевидцы.

Из-за неразберихи на дороге образовался настоящий коллапс. Автомобилисты пытались перестроиться, кто-то развернуться, кто-то проехать прямо. Однако водители не могли никак между собой договориться, поэтому очень быстро движение превратилось в настоящую "кашу".

Пробка затянулась на несколько часов и растянулась на километры.