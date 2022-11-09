Жители Петербурга резко сократили траты в магазинах

Петербуржцы стали тратить меньше в непродовольственных магазинах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга стали экономить на покупках. По данным «Петростата», горожане сократили траты в основном на непродовольственные товары. А вот расходы на продукты даже выросли. Но тут вина увеличившихся на 10% цен.

- Индекс потребительских цен в январе-сентябре 2022 года составил 110%, - говорится в отчете «Петростата».

За сентябрь цены подросли на 0,6%.

Оборот розничной торговли продовольственными товарами за первые три квартала вырос на 2,6%, а непродовольственными - сократился на 15,8%. Если сравнивать сентябрь 2022-го с сентябрем 2021-го, рост по продуктам окажется больше - 3,8%, а падение по остальным товарам - глубже (27,4%).

Общее сокращение оборота розничной торговли за девять месяцев нынешнего года в Петербурге составило 9,7% - до 1,46 триллиона рублей.