Полиция разыскивает вора за кражу 37 млн рублей из дома директора мебельной фабрики в Петербурге

Полиция Петербурга разыскивает вора за кражу 37 млн рублей из дома директора мебельной фабрики в Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает вора, который обокрал генерального директора мебельной фабрики на 37 миллионов рублей. 61-летний предприниматель обратился в управление МВД Курортного района 8 ноября и сообщил, что из его дома в коттеджном поселке «Кантеле» в Репино вынесли все ценности. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Установлено, что во время отсутствия хозяина в дом пробрался неизвестный преступник, отжав балконную дверь. «Домушник» вскрыл сейф из которого похитил 300 тысяч долларов США, 90 тысяч евро, 500 тысяч рублей, 80 золотых монет, ювелирные изделия и золотые часы, - сообщили в полиции.

По факту было возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску и задержанию вора.