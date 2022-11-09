Прокуратура начала проверку после падения студента в шахту лифта в Петербурге

Студент разбился, упав в шахту лифта заброшенного здания. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга начала проверку обстоятельств ЧП на проспекте Стачек, где в шахту лифта заброшенного дома упал студент-второкурсник. Парень остался жив, но получил серьезнейшие травмы.

- Представители надзорного ведомства установят собственника объекта, проверят соблюдение им требований к содержанию имущества, в том числе полноту мер, принимаемых к ограничению доступа к заброшенному зданию, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Известно, что пострадавшему парню 17 лет. Он госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса с черепно-мозговой травмой, переломами костей лица, руки и ноги. Состояние студента оценивается врачами как тяжелое, прогнозов по выздоровлению медики не дают.