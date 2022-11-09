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НовостиОбщество9 ноября 2022 10:07

Четыре авиакомпании получат бюджетные субсидии более 151 млн рублей от Петербурга

Деньги будут выделены на региональные перевозки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Четыре авиакомпании получат бюджетные субсидии на региональные перевозки в Петербурге

Четыре авиакомпании получат бюджетные субсидии на региональные перевозки в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга выделят из бюджета города более 151 миллиона рублей на субсидии для четырех авиакомпаний. Эти деньги пойдут на поддержку развития региональных перевозок. Средства получат ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», АО Авиационная компания «РусЛайн», АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и АО «Ред Вингс». Об этом 9 ноября 2022 года сообщили в комитете по транспорту.

- Субсидирование авиакомпаний осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках реализации государственной программы, - пояснили в комитете.

В скором времени с авиакомпаниями будут заключены соглашения о субсидировании маршрутов. Пунктом отправления и назначения станет Петербург. Самолеты будут летать в Иваново, Йошкар-Олу, Курск, Липецк, Нарьян-Мар, Тамбов, Ханты-Мансийск, Саранск, Брянск, Калугу, Элисту, Апатиты и Тобольск.