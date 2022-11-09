Двух телефонных мошенников задержали за обман четырех пенсионерок из Ленобласти

Двух телефонных мошенников задержали в Ленобласти за обман четырех пенсионерок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области в городе Подпорожье сотрудники полиции задержали двух мошенников, которые обманули четырех местных пенсионерок. Каждый раз мошенники использовали одну и ту же схему, звоня женщинам по телефону. Об этом 9 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В течение суток подозреваемые обманули четырех местных жительниц в возрасте от 69 до 78 лет. Мошенники использовали распространенную схему - звонили старушкам домой и убеждали, что их родственники попали в аварию, - рассказали в полицию.

В общей сложности пенсионерки отдали аферистам почти 1 миллион рублей.

Подозреваемых задержали 8 ноября в кафе на Комсомольской улице в Подпорожье. Ими оказались безработные жители Москвы: 49-летний мужчина и 37-летняя женщина. По всем фактам возбуждены уголовные дела.