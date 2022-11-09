Курс начальной военной подготовки появится в школах и колледжах Петербурга

В российских школах и колледжах со следующего учебного года появится курс по начальной военной подготовке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В российских школах и колледжах появится курс начальной военной подготовки. Эту инициативу предложили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Предложение было поддержано на федеральном уровне. Об этом 9 ноября 2022 года рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

- Подчеркну, это не про «милитаризацию образования», а о безопасности и патриотизме, - отметил глава парламента.

Курс появится в учебных заведениях со следующего учебного года. Его будут проводить для старшеклассников и студентов колледжей. Подростков научат основам самообороны, правилам оказания первой помощи, ориентированию на местности.

Бельский отметил, что такой модернизированный урок ОБЖ окажется полезен для ребят, а, возможно, и вдохновит кого-то на военную службу.