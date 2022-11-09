Новый мост в Кудрово через реку Оккервиль введут в строй к 20 ноября

Новый мост соединит берега Оккервиля в Кудрово. Фото: Яндекс.Карты.

Новый мост в Кудрово сдадут в эксплуатацию уже на следующей неделе. Сейчас объект готов на 95 процентов, осталось завершить благоустройство и закатать в асфальт небольшой участок дороги. А после этого можно перерезать ленточку.

- Мост через Оккервиль подрядчик введет на следующей неделе. А я приглашаю активистов и жителей Кудрово весной провести субботник на берегу, - написал в своем телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Работы по строительству моста ведет инвестор-застройщик. Сейчас подрядчики завершают монтаж фонарей, светофоров и проводят укрепление береговой линии Оккервиля.

Мост и новый участок проспекта Строителей соединят Ленинградскую улицу с Пражской, улучшив транспортную ситуацию в Кудрово. Движение по свежему асфальту могут запустить уже к 20 ноября