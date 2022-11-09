Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Виктора Васильевича Черкесова / Фото: Александр Хинштейн

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью генерала Виктора Черкесова. Бывший полпред президента на Северо-Западе умер в Северной столице в возрасте 72 лет.

- Виктор Черкесов - выдающийся государственный деятель и истинный патриот. Находясь на посту полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, он многое сделал для развития Северо-Запада России. Внес большой вклад в обеспечение общественной безопасности, защиту интересов нашей страны. Виктор Васильевич Черкесов, его дела и свершения навсегда останутся в наших сердцах, - сказал Беглов.

Градоначальник отметил, что Виктор Васильевич на протяжении всей своей жизни преданно служил стране и Петербургу, проявляя свой высочайший профессионализм и активную гражданскую позицию.